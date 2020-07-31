«Грунт, горы и солнышко». Дарья Касаткина приехала в Палермо

Россиянка Дарья Касаткина прибыла в Палермо (Италия), где 3 августа возобновится женский теннисный сезон.

«Грунт, горы и солнышко (но облака бы не помешали)», — написала Косторная в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.

23-летняя Касаткина занимает 66-е место в замороженном из-за пандемии коронавируса рейтинге WTA. В активе россиянки две победы на турнирах организации: в 2017 году Дарья выиграла турнир в Чарльстоне, а в 2018-м – Кубок Кремля в Москве.

Вчера, 30 июля, стало известно, что от участия в турнире в Палермо отказались россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова. Соревнования завершатся 9 августа. В 2019 году победительницей этого турнира стала швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман.