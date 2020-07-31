Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Грунт, горы и солнышко». Дарья Касаткина приехала в Палермо

«Грунт, горы и солнышко». Дарья Касаткина приехала в Палермо
Теннис / WTA 0

Россиянка Дарья Касаткина прибыла в Палермо (Италия), где 3 августа возобновится женский теннисный сезон.

«Грунт, горы и солнышко (но облака бы не помешали)», — написала Косторная в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.

23-летняя Касаткина занимает 66-е место в замороженном из-за пандемии коронавируса рейтинге WTA. В активе россиянки две победы на турнирах организации: в 2017 году Дарья выиграла турнир в Чарльстоне, а в 2018-м – Кубок Кремля в Москве.

Вчера, 30 июля, стало известно, что от участия в турнире в Палермо отказались россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова. Соревнования завершатся 9 августа. В 2019 году победительницей этого турнира стала швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман.

Тренер Рыбакиной: вот как вы проверяете игроков на коронавирус на улице в Палермо?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020