Грачёва, Самсонова и Комардина сыграют в квалификации турнира в Палермо
Состоялась жеребьёвка квалификации турнира Palermo Ladies Open, которым должен возобновиться сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Старт соревнований запланирован на 3 августа.
Лидером посева отборочного турнира стала россиянка Варвара Грачёва, которая в первом раунде сыграет с итальянкой Матильдой Паолетти, получившей уайлд-кард от организаторов.
Также в квалификации выступят ещё две россиянки. Первой соперницей пятой сеяной Людмилы Самсоновой стала украинка Леся Цуренко, а Анастасия Комардина стартовый матч проведёт против белоруски Александры Саснович.
По итогам квалификации в основную сетку пройдут четверо из 32 теннисисток.
В основном заявочном списке двое россиянок — Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.
Касаткина и Александрова вошли в итоговую заявку турнира в Палермо
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