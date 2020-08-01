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Маррей: наказание за нарушение медицинского протокола US Open должно быть очень серьёзным

Маррей: наказание за нарушение медицинского протокола US Open должно быть очень серьёзным
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей поделился мыслями о возобновлении сезона на территории США.

«Думаю, большинство игроков будет придерживаться установленных правил, однако было бы глупо полагать, что в итоге их никто не нарушит. Мы уже видели это в НБА, такое могло произойти в гольфе…

USTA предпринимает невероятные усилия, чтобы попытаться провести турниры в максимально безопасных условиях. Считаю, если игроки не будут соблюдать протокол, наказание для них должно быть максимально серьёзным.

Верю, что у USTA получится изолировать игроков от внешнего мира. Сейчас меня беспокоит лишь то, как доберусь в США», — цитирует Маррея Metro.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается также проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов» и двух турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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