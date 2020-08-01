Даяна Ястремская представила свою вторую песню «Любимый трек»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выложила на своей странице в «Инстаграме» отрывок из своей новой песни, которая получила название «Любимый трек».



«Когда выпустила первую песню, «Тысячи меня», честно говоря, думала, что больше записывать не стану. Мне казалось это очень странным… Но спустя время, после некоторых моментов и эмоций, загорелась и решила, что будет новый трек.



Не стремлюсь стать крутым артистом, мне просто нравится петь, нравится вся эта атмосфера. На теннисном корте мне гораздо легче, чем быть в студии. Стать возле микрофона и спеть — такой стресс», — написала Ястремская.

Дебютная песня Даяны была представлена 14 мая.



20-летняя Ястремская — 25-я ракетка мира. В текущем сезоне провела 15 матчей, в 10 из которых одержала победу. В 2019 году Даяна выиграла два турнира категории WTA — в Страсбурге и Хуа-Хине.



Ранее украинка ответила, были ли у неё когда-либо отношения с тренером. В начале года в СМИ активно муссировалась информация о романе уроженки Одессы с наставником — Сашей Бажиным.