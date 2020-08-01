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Первая ракетка Китая не сыграет на US Open и Western & Southern Open

Первая ракетка Китая не сыграет на US Open и Western & Southern Open
Теннис / Большой шлем 0

Первая ракетка Китая и 29-й номер мировой классификации Ван Цян сообщила в социальных сетях, что не сыграет на US Open. Прошлогодняя четвертьфиналистка не приедет в США из-за ограничений на поездки и из соображений безопасности.

«С грустью сообщаю, что в связи с ограничениями на поездки и соображениями безопасности вынуждена отказаться от участия в US Open и Western & Southern Open. Это решение далось очень тяжело», — написала Ван Цян.

Напомним, 28-летняя Ван Цян объявила о расставании с французским тренером Томасом Друэ. Теннисистка не платила зарплату специалисту во время паузы в туре. Кроме того, ограничения из-за коронавируса не позволяют продолжать сотрудничество с зарубежным наставником и проводить регулярные тренировки.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

В США подтвердили проведение Western & Southern Open и US Open в Нью-Йорке
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