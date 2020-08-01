Источник: журналисты узнали имя участницы турнира в Палермо, заражённой коронавирусом

Организаторы турнира в Палермо на официальной странице в «Твиттере» объявили, что тест одной из участниц соревнований дал положительный результат на коронавирус. Спортсменка, заболевание которой проходит без симптомов, снята с соревнований. До того, как стали известны результаты тестирования, все теннисистки находились в своих гостиничных номерах, где заболевшая и была впоследствии изолирована.
Имя спортсменки в официальном заявлении организаторов не сообщается. Однако журналисты провели собственное расследование и определили, что заражённой коронавирусом теннисисткой является 25-летняя болгарка Виктория Томова. Накануне она была включена в сетку квалификационного турнира, а сегодня без объявления причин была заменена другой участницей.
Ранее стала известно, что у выступающей в парном разряде представительницы Нидерландов Розали ван дер Хук были обнаружены антитела к коронавирусу, что говорит о том, что она перенесла заболевание ранее и может быть допущена до участия в соревнованийях.
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