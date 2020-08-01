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Роджер Федерер сыграл в теннис на крыше с итальянскими девочками

Роджер Федерер сыграл в теннис на крыше с итальянскими девочками
Теннис / ATP 0

Экс первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер сыграл в теннис с двумя юными спортсменками из Италии — 13-летней Витторией и 11-летней Каролой. Девочки прославились в апреле во время карантина из-за пандемии коронавируса: они провели матч, находясь на крышах разных городских зданий. Видео этой встречи стало вирусным в Сети.

Теперь Федерер и девочки приняли участие в съёмках рекламного ролика. По сюжету девочки давали интервью на той самой крыше, говорили о своей идее, о теннисе, о Федерере, Надале, когда неожиданно рядом с ними оказался Роджер. Придя в себя после такого сюрприза, они побежали на соседнюю крышу, откуда сыграли в теннис с именитым гостем. Съёмки проводились на родине девочек — в Лигурии.

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