Касаткина сыграет с Паолини, Александрова — с Младенович на старте турнира в Палермо

Состоялась жеребьёвка турнира категории International в Палермо (Италия), которым возобновляется сезон Женской теннисной ассоциации (WTA), прерванный в марте из-за угрозы распространения коронавируса. Все участницы соревнований представляют Европу.

По итогам жеребьёвки первая сеяная хорватка Петра Мартич в стартовом матче сыграет с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, соперница второй сеяной, чешки Маркеты Вондроушовой, определится в квалификации.

В основную сетку соревнований в Палермо заявлены две россиянки. Дарья Касаткина свой первый матч проведёт с 95-й ракеткой мира Ясмине Паолини из Италии. Победительница может встретиться с бельгийкой Элисе Мертенс. Первой соперницей восьмой сеяной Екатерины Александровой стала француженка Кристина Младенович.

Соревнования в основной сетке начнутся 3 августа. В 2019 году победительницей этого турнира стала швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман.