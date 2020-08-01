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Касаткина сыграет с Паолини, Александрова — с Младенович на старте турнира в Палермо

Касаткина сыграет с Паолини, Александрова — с Младенович на старте турнира в Палермо
Теннис / WTA 0

Состоялась жеребьёвка турнира категории International в Палермо (Италия), которым возобновляется сезон Женской теннисной ассоциации (WTA), прерванный в марте из-за угрозы распространения коронавируса. Все участницы соревнований представляют Европу.

По итогам жеребьёвки первая сеяная хорватка Петра Мартич в стартовом матче сыграет с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, соперница второй сеяной, чешки Маркеты Вондроушовой, определится в квалификации.

В основную сетку соревнований в Палермо заявлены две россиянки. Дарья Касаткина свой первый матч проведёт с 95-й ракеткой мира Ясмине Паолини из Италии. Победительница может встретиться с бельгийкой Элисе Мертенс. Первой соперницей восьмой сеяной Екатерины Александровой стала француженка Кристина Младенович.

Соревнования в основной сетке начнутся 3 августа. В 2019 году победительницей этого турнира стала швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман.

Касаткина и Александрова вошли в итоговую заявку турнира в Палермо
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