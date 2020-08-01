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Зверев сыграет с Муте, Оже-Альяссим — с Гаске в полуфиналах Ultimate Tennis Showdown — 2

Зверев сыграет с Муте, Оже-Альяссим — с Гаске в полуфиналах Ultimate Tennis Showdown — 2
Теннис / ATP 0

Французские теннисисты Ришар Гаске и Корентен Муте стали победителями подгрупп на втором выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown, который проходит в Софья-Антиполи (Франция) по экспериментальным правилам. Отметим, что Гаске выиграл все три матча в своей подгруппе, а Муте два из трёх. Аналогичный результат показал испанец Фернандо Вердаско, но Муте превзошёл его по дополнительным показателям.

Как победители подгрупп, Муте и Гаске вышли в полуфинал соревнований, где их уже ждали немец Александр Зверев и канадец Феликс Оже-Альяссим.

В очном противостоянии Зверев выиграл у Оже-Альяссима и получил право выбрать соперника по полуфиналу. Представитель Германии решил сыграть с Муте, следовательно, Оже-Альяссим встретится с Гаске. Полуфиналы пройдут в воскресенье, 2 августа.

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