Организаторы «Мастерса» в Мадриде: ценим мнение властей, но решать не им

Организаторы турнира серии «Мастерс» в Мадриде прокомментировала рекомендации властей не проводить соревнования в сезоне-2020.
Madrid Mutua Open должен был пройти в мае этого года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на сентябрь — турнир должен был пройти с 13 по 19 сентября (по завершении Открытого чемпионата США).
«В рамках подготовки турнира мы много общались с департаментом здравоохранения Мадрида и Национальным спортивным советом правительства Испании. Нам активно помогали решать любые вопросы.
29 июля была проведена встреча руководства турнира и властей Мадрида в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в городе. Нам рекомендовали не проводить соревнования в текущем сезоне.
Мы ценим мнение властей и прислушиваемся к мнению экспертов, но решение принимать не им. Организаторы рассматривают различные варианты развития событий и остановятся на лучшем. Окончательное слово — за владельцем турнира Ионом Цириаком и компанией Super Slam", — приводит заявление организаторов официальный сайт турнира.
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