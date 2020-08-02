Грачёва и Самсонова вышли во второй раунд квалификации турнира в Палермо

Стартовали матчи квалификации турнира Palermo Ladies Open, которым возобновляется сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Старт соревнований в основной сетке запланирован на 3 августа.



Лидер посева отборочного турнира россиянка Варвара Грачёва в первом раунде нанесла поражение итальянке Матильде Паолетти, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:0, 6:1. Следующей соперницей Грачёвой станет ещё одна представительница Италии Мартина Тревизан.

Россиянка Людмила Самсонова на пути во второй раунд квалификации нанесла поражение Терезе Мрдежа из Хорватии – 6:3, 6:4. Ещё одна россиянка Анастасия Комардина на старте отборочного турнира уступила белоруске Александре Саснович – 5:7, 2:6.



По итогам квалификации из 32 теннисисток в основную сетку пройдут четыре.