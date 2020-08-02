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Павлюченкова обыграла Жабер и вышла в финал Ultimate Tennis Showdown

Павлюченкова обыграла Жабер и вышла в финал Ultimate Tennis Showdown
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира Ultimate Tennis Showdown. В полуфинальном матче россиянка встретилась с представительницей Туниса Онс Жабер.

Встреча продлилась 30 минут и завершилась победой россиянки со счётом 3:0 (16:14, 15:10, 16:10).

В финальном матче турнира Павлюченкова встретится с француженкой Ализе Корне, которая в своём полуфинальном матче одержала победу над представительницей Чехии Линдой Фрухвиртой со счётом 3:0 (16:11, 14:10, 13:12).

Ultimate Tennis Showdown-2 (ж). 1/2 финала
02 августа 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
14 		10 10    
16 		15 16    
             
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Мужские соревнования Ultimate Tennis Showdown проходили по экспериментальным правилам. Каждый матч состоял из четырёх 10-минутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждал тот теннисист, который набирал больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым брал два очка подряд.

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