Павлюченкова обыграла Жабер и вышла в финал Ultimate Tennis Showdown

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира Ultimate Tennis Showdown. В полуфинальном матче россиянка встретилась с представительницей Туниса Онс Жабер.
Встреча продлилась 30 минут и завершилась победой россиянки со счётом 3:0 (16:14, 15:10, 16:10).
В финальном матче турнира Павлюченкова встретится с француженкой Ализе Корне, которая в своём полуфинальном матче одержала победу над представительницей Чехии Линдой Фрухвиртой со счётом 3:0 (16:11, 14:10, 13:12).
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Мужские соревнования Ultimate Tennis Showdown проходили по экспериментальным правилам. Каждый матч состоял из четырёх 10-минутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждал тот теннисист, который набирал больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым брал два очка подряд.
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