Фелисьяно Лопес: сезон практически потерян. В 2021 году ситуация может быть аналогичной

Директор «Мастерса» в Мадриде Фелисьяно Лопес прокомментировал ситуацию в большом теннисе.



«Если говорить о проведении Madrid Mutua Open в 2020 году, мы настроены не очень оптимистично. Не играли с марта, но каждый организатор обязан обеспечить игру в безопасных условиях. Понимаем, что за последнее время ситуация ухудшилась, и это нужно учитывать.



Теннис из тех видов спорта, которые страдают сильнее всего. На турниры съезжаются игроки со всего мира, поэтому такие вещи очень сложно перезапустить в условиях пандемии.



При этом говорю не только о 2020 году. Да, этот сезон практически потерян. А 2021 год? Если в мире не появится вакцина, ситуация в теннисе будет аналогичной», — цитирует Лопеса L'Equipe.

Проведение мадридского «Мастерса» в сентябре находится под вопросом