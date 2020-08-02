Ник Кирьос отказался от выступления на US Open и снова раскритиковал теннисное сообщество

Австралиец Ник Кирьос записал обращение к теннисному сообществу, раскритиковав его за желание поскорее запустить турниры в условиях пандемии коронавируса. Теннисист объявил об отказе от участия в Открытом чемпионате США.



«Дорогой теннис. Давайте выдохнем и вспомним, что на самом деле важно здоровье и безопасность людей. Мы всегда можем восстановить спорт и экономику, однако вернуть утраченные жизни не сможем никогда.



Ничего не имею против того, что USTA проведёт US Open. Если игроки захотят ехать в Нью-Йорк, это тоже их решение.



Не хочу и чтобы люди продолжали терять работу. Сейчас говорю о работниках ресторанов, уборщиках… Именно им сейчас как никогда нужна работа.



Но теннисисты, вы все должны действовать в общих интересах. Нельзя танцевать на столах, летать за деньгами по всей Европе и пытаться заработать игрой на выставочных турнирах. Это и называется эгоизм. Подумайте о других. Хотя бы раз. Подумайте о том, что вирусу плевать на ваши деньги и рейтинговые очки. Поведите себя ответственно.



Тем игрокам, кто соблюдал правила и вел себя ответственно, желаю удачи. У меня нет к вам никаким претензий, играйте на свой риск.



В этом году я не сыграю на Открытом чемпионате США. Очень больно, что не смогу сыграть на одной из величайших спортивных арен — корте Артура Эша. Тем не менее пропущу соревнования ради тех, кто лишился жизней, ради тех, кто старается, ради всех вас.



Это моё решение, и оно может многим не понравиться. Но такова причина», — цитирует Кирьоса UNINTERRUPTED в своём «твиттере».

Подписчик раскритиковал Кирьоса за участие в вечеринке. Ник ответил