Мария Шарапова поделилась фотографией в необычном образе

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова, в конце февраля объявившая о завершении карьеры, поделилась забавной фотографией — уроженка Нягани позирует не в самом обыкновенном образе.

«Счастливые выходные», — прокомментировала снимок Шарапова.



Фото доступно в на официальной странице Марии Шараповой в «Твиттере».



Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004 года. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка ранее снялась в пятом сезоне американского драматического сериала «Миллиарды», а также в первом сезоне сериала «Утреннее шоу».