Мария Шарапова поделилась фотографией в необычном образе
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова, в конце февраля объявившая о завершении карьеры, поделилась забавной фотографией — уроженка Нягани позирует не в самом обыкновенном образе.
«Счастливые выходные», — прокомментировала снимок Шарапова.
Фото доступно в на официальной странице Марии Шараповой в «Твиттере».
Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004 года. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка ранее снялась в пятом сезоне американского драматического сериала «Миллиарды», а также в первом сезоне сериала «Утреннее шоу».
Мария Шарапова назвала виновника своей дисквалификации за допинг
- 2 августа 2020
-
12:43
-
10:55
-
09:35
-
03:52
-
00:58
- 1 августа 2020
-
23:44
-
23:27
-
21:30
-
21:05
-
19:01
-
18:28
-
16:05
-
15:12
-
11:56
-
09:53
-
00:41
- 31 июля 2020
-
23:04
-
21:44
-
20:04
-
19:46
-
16:23
-
15:52
-
14:49
-
13:44
-
12:04
-
11:17
-
10:13
-
09:17
-
09:04
-
00:58
- 30 июля 2020
-
23:52
-
23:27
-
21:18
-
20:37
-
17:47
Партнерский контент