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Соболенко выложила фото из аэропорта. Теннисистка вылетает в США

Соболенко выложила фото из аэропорта. Теннисистка вылетает в США
Теннис 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На ней 11-я ракетка мира готовится к вылету в США, где с 10 по 16 августа выступит на турнире в Лексингтоне.

«Ну что? Я готова. А вы?» — подписала снимок спортсменка.

Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко.

В конце февраля Арина Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

С. Уильямс, Соболенко и Блинкова сыграют на турнире в Лексингтоне
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