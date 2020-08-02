Мария Шарапова: двухчасовое восхождение стоило каждого кусочка пиццы

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова, в конце февраля объявившая о завершении карьеры, поделилась видео и фотографиями путешествия к горному озеру Norton Lake.
«Двухчасовое восхождение стоило каждого кусочка пиццы «Маргарита», съеденного впоследствии», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».
Фото и видео можно посмотреть на странице Марии Шараповой в «Инстаграме».
Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004 года. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка ранее снялась в пятом сезоне американского драматического сериала «Миллиарды», а также в первом сезоне сериала «Утреннее шоу».
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