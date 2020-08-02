«Свобода — это состояние мыслей». Элина Свитолина опубликовала фото на фоне заката

Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию, сделанную на яхте в море. Девушка в лёгком голубом платье в горошек позирует в профиль на фоне заката. Лучи уходящего солнца отражаются в её волосах и создают блики на груди.
«Свобода — это состояние мыслей», — подписала фотографию Свитолина.
Фото можно посмотреть на странице Элины Свитолиной в «Инстаграме».
Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого, на счету Элины 14 титулов, в том числе завоёванный на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open. 17 июля Свитолина стала победительницей выставочного травяного турнира в Берлине.
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