Павлюченкова выиграла Ultimate Tennis Showdown, одолев в финале Корне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала победительницей женского турнира Ultimate Tennis Showdown. В финальном матче Павлюченкова в решающем раунде обыграла француженку Ализе Корне со счётом – 3:2 (16:8, 12:11, 11:14, 9:16, 3:1).
Ранее в полуфинале Павлюченкова взяла верх над представительницей Туниса Онс Жабер — 3:0 (16:14, 15:10, 16:10). А Корне одержала победу над представительницей Чехии Линдой Фрухвиртой — 3:0 (16:11, 14:10, 13:12).
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Турнир Ultimate Tennis Showdown проходит по экспериментальным правилам. Каждый матч состоит из четырёх 10-минутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждает тот теннисист, который набирает больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым берёт два очка подряд.
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