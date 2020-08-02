Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Павлюченкова выиграла Ultimate Tennis Showdown, одолев в финале Корне

Павлюченкова выиграла Ultimate Tennis Showdown, одолев в финале Корне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала победительницей женского турнира Ultimate Tennis Showdown. В финальном матче Павлюченкова в решающем раунде обыграла француженку Ализе Корне со счётом – 3:2 (16:8, 12:11, 11:14, 9:16, 3:1).

Ранее в полуфинале Павлюченкова взяла верх над представительницей Туниса Онс Жабер — 3:0 (16:14, 15:10, 16:10). А Корне одержала победу над представительницей Чехии Линдой Фрухвиртой — 3:0 (16:11, 14:10, 13:12).

Ultimate Tennis Showdown-2 (ж). Финал
02 августа 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
2 : 2
1 2 3 4 5
             
8 		11 14 16 1
16 		12 11 9 3
             
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Турнир Ultimate Tennis Showdown проходит по экспериментальным правилам. Каждый матч состоит из четырёх 10-минутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждает тот теннисист, который набирает больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым берёт два очка подряд.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020