Андрей Чесноков: лучше выходить на корт без зрителей, чем совсем не играть

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение о возобновлении теннисного сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса. Уже 3 августа стартует турнир в Палермо, где Россию представят Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.
«В отличие от футбола теннис — бесконтактный вид спорта. И если уж в мире возобновили футбольные соревнования, то логично, что пора заканчивать карантин и теннисистам. Во всяком случае, этого хотят многие наши спортсмены, которые уже устали ждать, когда снова смогут выйти на корт. И я рад, что хоть так, с многочисленными ограничениями, но большой теннис возвращается.
Девушкам придётся выступать в необычных условиях, но лучше выходить на корт без зрителей, чем совсем не играть. Тем более нельзя сказать, что отсутствие болельщиков — что-то беспрецедентное для теннисистов. Даже на крупных соревнованиях бывает, что в первых раундах трибуны заполняются только на 10-20%. Надеюсь, турнир поможет участникам набрать форму, в том числе и нашим теннисисткам. Мы не знаем, в каком сейчас состоянии Александрова и Касаткина, но у них есть шанс вкатиться, почувствовать корт после длительной паузы. Очень хочу, чтобы турнир прошёл без эксцессов. И жду с нетерпением, когда и у мужчин начнутся соревнования», — приводят слова Чеснокова «Известия».
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