Представляющий Германию теннисист Александр Зверев стал победителем второго турнира Ultimate Tennis Showdown, проходившего в Софья-Антиполи (Франция). В финальном матче Зверев в решающем раунде нанёс поражение канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 3:2 (19:10, 11:13, 11:18, 18:8, 2:1).
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Ранее сегодня состоялись полуфиналы, в которых Зверев и Оже-Альяссим встречались с победителями подгрупп. Зверев нанёс поражение французу Корентену Муте со счётом 3:1 (17:12, 10:12, 17:12, 13:11), а Оже-Альяссим взял верх над Ришаром Гаске – 3:1 (14:19, 16:12, 20:12, 22:7).
Матчи Ultimate Tennis Showdown проходили по экспериментальным правилам. Каждый поединок состоял из четырёх 10-минутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждал тот теннисист, который набирал больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым брал два очка подряд.
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