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Федерер: если бы не поддержка жены, я бы давно завершил карьеру

Федерер: если бы не поддержка жены, я бы давно завершил карьеру
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о поддержке, которую он на протяжении карьеры получает от своей супруги Мирки. Она сама была профессиональной теннисисткой, но рано завершила карьеру из-за травм. Во время карьеры она была 76-й ракеткой мира.

«Мирка вложила все силы. У неё были тяжёлые операции, она так и не смогла вернуться. У неё были проблемы, она до сих пор испытывает небольшие боли. Думаю, что ей легко далось решение завершить карьеру. Тогда я спросил её, может? ей хотелось остаться в спорте подольше? А затем я выиграл Уимблдон.

Потом, спустя некоторое время, я сказал ей, что она проделала великолепную работу, поддерживая меня. Она просто отложила в сторону свою карьеру. Тогда Мирка сказала: «Для меня это важнее, чем спорт. Мы можем вместе создать совместную жизнь».

Мирка отлично поддерживала меня. Без неё я бы уже давно завершил карьеру. Но если бы она попросила меня закончить со спортом, я бы так и сделал», — цитирует Федерера Tennis World USA.

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