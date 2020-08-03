Федерер: если бы не поддержка жены, я бы давно завершил карьеру

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о поддержке, которую он на протяжении карьеры получает от своей супруги Мирки. Она сама была профессиональной теннисисткой, но рано завершила карьеру из-за травм. Во время карьеры она была 76-й ракеткой мира.
«Мирка вложила все силы. У неё были тяжёлые операции, она так и не смогла вернуться. У неё были проблемы, она до сих пор испытывает небольшие боли. Думаю, что ей легко далось решение завершить карьеру. Тогда я спросил её, может? ей хотелось остаться в спорте подольше? А затем я выиграл Уимблдон.
Потом, спустя некоторое время, я сказал ей, что она проделала великолепную работу, поддерживая меня. Она просто отложила в сторону свою карьеру. Тогда Мирка сказала: «Для меня это важнее, чем спорт. Мы можем вместе создать совместную жизнь».
Мирка отлично поддерживала меня. Без неё я бы уже давно завершил карьеру. Но если бы она попросила меня закончить со спортом, я бы так и сделал», — цитирует Федерера Tennis World USA.
- 3 августа 2020
-
10:37
-
10:27
-
10:27
-
09:30
-
00:33
-
00:23
-
00:10
- 2 августа 2020
-
23:24
-
19:53
-
18:02
-
16:22
-
16:05
-
15:20
-
13:46
-
12:43
-
10:55
-
09:35
-
03:52
-
00:58
- 1 августа 2020
-
23:44
-
23:27
-
21:30
-
21:05
-
19:01
-
18:28
-
16:05
-
15:12
-
11:56
-
09:53
-
00:41
- 31 июля 2020
-
23:04
-
21:44
-
20:04
-
19:46
-
16:23