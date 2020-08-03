Фабио Фоньини отказался от участия в US Open

11-я ракетка мира итальянец Фабио Фоньини отказался от участия в «Мастерсе» в Цинциннати, который перенесён в Нью-Йорк, и US Open. Ранее спортсмен перенёс операцию на голеностопах. О снятии спортсмена с турниров сообщил Коррадо Бараззутти, тренер Фоньини.

«Фабио знает, что ему нужно делать, чтобы быстрее восстановиться. Он очень упорно работает. Каждый день мы тренируемся по 4,5 часа. Думаю, он будет готов играть через пару недель. После этого мы начнём работать в Риме, прежде чем он сможет выступить на турнире в Кицбюэле. Если всё сложится хорошо, Фабио выступит там. Пока мы уверены в успехе, ведь всё складывается хорошо.

Фабио помогает то, что рядом с ним жена и дети. Это хорошо влияет на его восстановление. Здорово, что он решил проблемы с голеностопами. Для него это было серьёзным препятствием. Теперь он спокоен и удовлетворён», — цитирует тренера La Gazzetta dello Sport.