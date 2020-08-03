Анастасия Потапова стала мастером спорта международного класса

Российская теннисистка Анастасия Потапова стала мастером спорта. Министр спорта РФ Олег Матыцин подписал указ, согласно которому Потаповой присваивается звание мастера спорта России международного класса, сообщает пресс-служба Академии Александра Островского.
В настоящее время 19-летняя Потапова является 84-й ракеткой мира. В 2020 году провела 17 матчей, в которых одержала 11 побед. На Открытом чемпионате Австралии проиграла в первом же круге — Анастасия была разгромлена Сереной Уильямс — 0:6, 3:6.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится сегодня, 3 августа, на женском турнире в Палермо, Италия. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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