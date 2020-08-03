Турнир в Мадриде будет отменён, Джокович сообщил об этом теннисистам

Турнир в Мадриде будет отменён. Об этом в ближайшее время объявят организаторы, утверждает Marca.

По данным испанского издания, первая ракетка мира Новак Джокович, являющийся главой совета игроков, уже оповестил об отмене соревнований игрокам. Так, Джокович якобы написал об этом в групповом чате в WhatsApp, куда входят игроки из топ-100 рейтинга ATP.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире категории WTA в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В настоящее время в Европе и США проходят только выставочные турниры.

Несмотря на отмену ряда соревнований, организаторы US Open, по слухам, рассчитывают провести турнир. Так, на месте проведения соревнований уже укладываются корты.