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Векич обыграла Рус в первом официальном матче после перерыва в WTA-туре

Векич обыграла Рус в первом официальном матче после перерыва в WTA-туре
Теннис / WTA 0

На турнире в Палермо (Италия) завершился первый матч основной сетки. Хорватская теннисистка Донна Векич, получившая от организаторов шестой номер посева, вышла во второй круг соревнований, обыграв Аранчу Рус из Нидерландов со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Векич 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Рус подала 1 эйс, четырежды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Векич сыграет с победительницей встречи между словенкой Полоной Херцог и итальянкой Элизабетта Коччаретто, получившей уайлд-кард от организаторов.

Турниром в Палермо возобновляется сезон, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. Таким образом, матч между Векич и Рус стал первым официальным матчем основной сетки после перерыва.

Палермо. 1-й круг
03 августа 2020, понедельник. 17:10 МСК
Аранча Рус
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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