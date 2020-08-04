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Ясмине Паолини рассказала, как ей удалось победить Дарью Касаткину в Палермо

Ясмине Паолини рассказала, как ей удалось победить Дарью Касаткину в Палермо
Теннис / WTA 0

Итальянская теннисистка Ясмине Паолини прокомментировала победу в матче с россиянкой Дарьей Касаткиной на старте турнира в Палермо (Италия) со счётом 5:7, 6:4, 6:4.

«Это очень много значит для меня. Победа получилась эмоциональной, потому что турнир проходит в Италии. Это была первая игра, моей соперницей была Касаткина. Я очень, очень рада.

Это был сложный поединок с сильной соперницей. Я знала, что должна выполнять много ударов, чтобы заработать очко. В ходе матча я говорила себе: «Продолжай идти вперёд, сражайся за каждое очко», — приводит слова Паолини официальный сайт WTA-тура.

Во втором круге Паолини встретится с победительницей противостояния Александра Саснович (Беларусь) – Элисе Мертенс (Бельгия).

Дарья Касаткина вылетела в первом круге турнира в Палермо
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