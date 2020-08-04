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Кристина Плишкова: я не привыкла играть в 2 часа ночи

Кристина Плишкова: я не привыкла играть в 2 часа ночи
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Кристина Плишкова поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Палермо (Италия). На старте соревнований она обыграла представительницу Греции Марию Саккари, посеянную под третьим номером, со счётом 6:4, 6:4.

«Условия были очень непростыми. Перед игрой я немного поспала. Мы были вынуждены ждать так долго. Думаю, для соперницы это также было нелегко. Я не привыкла играть в два часа ночи», — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.

Следующей соперницей Кристины будет итальянка Сара Эррани. Турниром в Палермо был официально возобновлён сезон, прерванный в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Соревнования с призовым фондом $ 251 750 завершатся 9 августа.

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