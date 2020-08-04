Ястремская: в Палермо без маски можно находиться только на корте и в своей комнате

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Палермо (Италия). На старте соревнований она обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 6:4.
«Трудно описать свои ощущения на корте. В первую очередь я очень счастлива, потому что так давно не играла. Вместе с тем играть было очень тяжело, потому что ты не был в этой атмосфере долгое время и эти ощущения, которые есть на соревнованиях, немного забываются. Сегодня самое важное — это психологическая составляющая.
Физически тоже было немного сложно, потому что матчевой практики не было давно. Лучшее время в Палермо — это когда ты находишься на корте и в своей комнате. Только там можно находиться без маски и дышать нормально. Но это очень здорово и классно, что проходит турнир и мы соревнуемся, потому что я очень соскучилась. Все игроки с уважением относятся к правилам, и хорошо, что всё отлично работает", — цитирует Ястремскую «Большой теннис Украины».
Следующей соперницей Даяны будет либо словенка Тамара Зиданшек, либо француженка Осеан Доден.
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