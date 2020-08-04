Организаторы US Open назвали имена первых игроков, подтвердивших участие в турнире
Пресс-служба Открытого чемпионата США по теннису опубликовала списки первых игроков, которые подтвердили участие в турнире «Большого шлема».
В мужской сетке сыграют прошлогодний финалист россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, серб Новак Джокович, канадец Денис Шаповалов. Участие в женском турнире подтвердили экс-первая ракетка мира Серена Уильямс, её сестра Винус Уильямс, чешка Петра Квитова, румынка Симона Халеп.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» US Open.
Ранее стало известно, что участие в турнире не примут испанец Рафаэль Надаль, швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, французы Гаэль Монфис, Жо-Вильфред Цонга, Люка Пуй и Пьер-Юг Эрбер, итальянец Фабио Фоньини, австралиец Ник Кирьос.
АТР может отобрать у US Open рейтинговые очки
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