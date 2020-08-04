Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Организаторы US Open назвали имена первых игроков, подтвердивших участие в турнире

Организаторы US Open назвали имена первых игроков, подтвердивших участие в турнире
Теннис / ATP 0

Пресс-служба Открытого чемпионата США по теннису опубликовала списки первых игроков, которые подтвердили участие в турнире «Большого шлема».

В мужской сетке сыграют прошлогодний финалист россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, серб Новак Джокович, канадец Денис Шаповалов. Участие в женском турнире подтвердили экс-первая ракетка мира Серена Уильямс, её сестра Винус Уильямс, чешка Петра Квитова, румынка Симона Халеп.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» US Open.

Ранее стало известно, что участие в турнире не примут испанец Рафаэль Надаль, швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, французы Гаэль Монфис, Жо-Вильфред Цонга, Люка Пуй и Пьер-Юг Эрбер, итальянец Фабио Фоньини, австралиец Ник Кирьос.

АТР может отобрать у US Open рейтинговые очки
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020