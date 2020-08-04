Организаторы US Open назвали имена первых игроков, подтвердивших участие в турнире

Пресс-служба Открытого чемпионата США по теннису опубликовала списки первых игроков, которые подтвердили участие в турнире «Большого шлема».

В мужской сетке сыграют прошлогодний финалист россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, серб Новак Джокович, канадец Денис Шаповалов. Участие в женском турнире подтвердили экс-первая ракетка мира Серена Уильямс, её сестра Винус Уильямс, чешка Петра Квитова, румынка Симона Халеп.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» US Open.

Ранее стало известно, что участие в турнире не примут испанец Рафаэль Надаль, швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, французы Гаэль Монфис, Жо-Вильфред Цонга, Люка Пуй и Пьер-Юг Эрбер, итальянец Фабио Фоньини, австралиец Ник Кирьос.