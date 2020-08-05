Глава ATP отреагировал на отмену «Мастерса» в Мадриде

Глава ATP Андреа Гауденци прокомментировал отмену турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Официально об отмене соревнований было объявлено вчера, 4 августа.

«Мы разделяем разочарование от отмены турнира. Обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, продолжают вносить коррективы. Мы продолжим принимать решения, основываясь на рекомендациях местных властей. Я бы хотел поблагодарить организаторов турнира в Мадриде за попытки провести соревнования. Мы смотрим вперёд и рассчитываем на успешное возвращение турнира в 2021 году», — цитирует Гауденци пресс-служба ATP.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение некоторого времени в Европе и США проходили только выставочные турниры.