Организаторы US Open рассказали о жёстких правилах и мерах безопасности на турнире

Организаторы US Open сообщили о мерах безопасности, которые будут действовать в ходе турнира «Большого шлема» в США. Участникам придётся строго следовать жёстким мерам, иначе они будут дисквалифицированы.

На турнире будет создана так называемая зона безопасности (bubble). Покидать эту зону будет строго запрещено. Выйти за пределы bubble можно только с разрешения главного врача или турнирного директора US Open. В случае нарушения правила игрока дисквалифицируют.

Те же правила будут действовать в отношении тренеров и гостей игроков, которые размещаются в зоне безопасности.

В случае положительного результата теста на коронавирус игрока изолируют и снимут с турнира. То же самое касается и положительного результата теста на коронавирус тренера или гостя, который проживает в одном номере с игроком. В этом случае игрока также снимут с турнира. Но если тренер или член семьи / гость игрока живёт в отдельном номере, то теннисиста не снимут с соревнований автоматически.

При этом пока неизвестно, будет ли прерван турнир в случае заражения определённого количества игроков. Организаторы будут действовать по ситуации.