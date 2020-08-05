Глава WTA — про отмену турнира в Мадриде: безопасность остаётся нашим приоритетом

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал отмену турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Официально об отмене соревнований было объявлено накануне, 4 августа.
«Мы разочарованы отменой турнира в этом году, но гордимся работой и приверженностью дела командой турнирного директора Фелисьяно Лопеса. Он и его сотрудники упорно работали, изучали различные варианты и альтернативы, чтобы провести турнир. Мы знаем, как этот турнир любят фанаты. Особенно учитывая долгожданное возвращение Тура. Но нашим приоритетом остаётся обеспечение безопасности игроков, болельщиков и сотрудников», — приводит слова Саймона пресс-служба WTA.
Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение некоторого времени в Европе и США проходили только выставочные турниры.
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