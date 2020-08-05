Гаске: не знаю, как WTA согласилась, что игроки в Палермо живут в одном отеле с туристами

Французский теннисист Ришар Гаске раскритиковал организаторов женского турнира в Палермо (Италия). По словам Гаске, недопустима ситуация, при которой участницы турнира живут в одном отеле с туристами.

«Это просто скандальная ситуация. Игроки живут в том же отеле, что и туристы. Я не знаю, как в WTA согласились на это. Если вы проводите турнир, то отель должен быть заполнен на 100% игроками и членами их команд. Если не можете этого сделать, отменяйте турнир», — цитирует Гаске L’Equipe.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение некоторого времени в Европе и США проходили только выставочные турниры.

Ранее стало известно, что у одной из участниц турнира обнаружили коронавирус.