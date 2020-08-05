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Звонарёва и Азаренко сыграют в квалификации турнира в Цинциннати

Звонарёва и Азаренко сыграют в квалификации турнира в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Организаторы турнира Western & Southern Open обнародовали списки участников квалификации. В этом году турнир, который традиционно проходит в Цинциннати, будет проводиться в Нью-Йорке.

В квалификации сыграют сразу две победительницы турнира — россиянка Вера Звонарёва и белоруска Виктория Азаренко.

В квалификации свой путь на турнире также начнут россиянки Дарья Касаткина, Анна Блинкова и Варвара Грачёва.

Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа. Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение нескольких месяцев в Европе и США проходили только выставочные турниры.

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