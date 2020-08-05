Крофт: Кирьос всегда вёл себя крайне грубо, а теперь превратился в морального авторитета

Бывшая британская теннисистка Аннабель Крофт раскритиковала австралийца Ника Кирьоса. Ранее Кирьос сообщил, что не поедет на US Open. Австралиец негативно отозвался об организаторах выставочных турниров по теннису, которые не соблюдают правила безопасности, способствуя распространению коронавируса.

Очевидно, что Кирьос намекал на серба Новака Джоковича, который был организатором выставочного турнира Adria Tour.

«Кирьос занимает позицию морального авторитета, он много говорит. Но сам Кирьос всегда вёл себя крайне грубо и зло по отношению ко многим соперникам. Почитайте его «твиттер». Он атаковал Джоковича и Доминика Тима, грубо отзывался о Борне Чориче, назвал его самым скучным игроком.

Он своими словами постоянно приковывает к себе внимание, превратился в такого плохого парня. А теперь вдруг стал моральным авторитетом. После такого я не могу с уважением относиться к тому, что он делает», — цитирует Крофт talkSPORT.