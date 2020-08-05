Испанская теннисистка: на турнире в Палермо нет никакого контроля и мер безопасности

Испанская теннисистка Георгия Гарсия-Перес, являющаяся 74-й ракеткой мира в парном разряде, рассказала о несоблюдении мер безопасности на женском турнире в Палермо (Италия).

«В теории, после того как игрок прошёл тест, нужно на день изолироваться в отеле. Проблема заключается в том, что здесь каждый делает что хочет. Я видела, как люди ходили в супермаркет, люди без масок заходили в отель, болельщики фотографируются с игроками, многие ходят смотреть достопримечательности города.

В WTA говорят, что мы не должны покидать отель. Но тут я увидела, как люди ходят туда-сюда. Никто ничего не говорит, никакой безопасности и контроля здесь нет», — цитирует испанку Eurosport.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».