Камельзон: тем спортсменам, которые приедут на US Open, нужно давать медаль героев

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о предстоящем US Open. Организаторы решили провести турнир, несмотря на опасения, связанные с пандемией коронавируса. Многие теннисисты отказались от участия в турнире.
«Те бойцы и храбрецы, которые готовы играть, – на безрыбье и рак рыба. Не могу сказать, что без Надаля турнир уникальный, будет играть сотня мира, может, из десятки кто-то осмелится приехать. Но ехать опасно и болезненно, нужно проехать через все ограничения. Спрогнозировать турнир тоже нельзя, такого никогда не было, всё впервые.
Организаторы, которые всё проводят, – молодцы, смелые ребята. А те спортсмены, которые приедут и будут играть, – им нужно давать медаль героев своих стран за то, что они играют. Им нужно на что-то жить, да и если ты не участвуешь – иди каналы копай, преподавай арифметику. Игроки в сотке мира не умеют копать и преподавать, только мяч гонять, это их профессия, слава богу. Мы посмотрим US Open и «Ролан Гаррос», а из их опыта будем извлекать уроки.
Что касается страховок команд теннисистов, если кто-то заболеет, отвечать кто будет? У Джоковича на турнире отвечал он, а тут? Если вдруг кто-то заразился в другом месте, а охрана увидела где, кто будет за него отвечать?
Очень сложный вопрос. В общем по US Open, там в стране очень непростая политическая обстановка, там творится ужас, понимаете? Турнир будет в очень сложной ситуации», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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