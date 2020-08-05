Камельзон: я бы не давал рейтинговые очки, сделал бы призовой фонд

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал о подготовке к турниру в Санкт-Петербурге в условиях пандемии коронавируса. Также он предложил пока не считать рейтинговые очки, так как проведение полноценного турнира в настоящее время невозможно.

«Мы с подготовкой Санкт-Петербургского турнира находимся на том же самом уровне. Есть регламент борьбы с вирусом, он не такой простой. Нужно сидеть в отеле, не выходить, всё под охраной. В любом случае потеря Кирьоса, Надаля, Вавринки и ряда спортсменов на US Open обедняет мужской турнир. До этих соревнований ещё много времени, и многие одумаются, ни политическая обстановка, ни вирусная обстановка не дают возможности провести полноценный турнир.

Есть ли смысл давать рейтинговые очки? Я бы не давал очков, сделал бы призовой фонд. Сейчас нужно сделать сетку. Но как рейтинговать? Вавринки нет, Надаля нет, Кирьоса тоже. Очень много вопросов, со стороны организаторов это очень непростая штука. Жизнь осложняет само принятие решение игроков, тренеров и организаторов об участии в турнире. Но нужно играть, потому что без соревнований теннис пропадает", — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.