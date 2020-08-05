Тарпищев: на US Open ждите сенсаций — к турниру готовились около 50 % игроков

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал неоднозначные условия, в которых будет проходить Открытый чемпионат США.
«Полноценным нынешний US Open по определению быть не может, потому что многие теннисисты не тренировались в полную силу. Я думаю, что полноценно готовились к нему около 50% спортсменов.
Никакой стабильности не будет, а не будет стабильности – значит, ждите сенсаций. О качестве игры можно будет говорить только начиная с 1/8 финала», — заявил Тарпищев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
Напомним, официальные турниры в большом теннисе не проводились с марта. Матчи Открытого чемпионата США будут проходить при закрытых трибунах по причине коронавируса. Многие игроки критически высказываются по поводу целесообразности проведения соревнований в условиях пандемии.
- 5 августа 2020
-
18:32
-
18:15
-
16:26
-
15:28
-
15:00
-
14:41
-
13:39
-
12:53
-
12:03
-
11:26
-
11:03
-
10:41
-
09:46
-
09:37
-
09:21
- 4 августа 2020
-
22:39
-
21:55
-
21:38
-
20:37
-
19:00
-
18:23
-
16:00
-
15:09
-
14:42
-
13:37
-
12:15
-
11:12
-
10:07
-
09:12
-
09:00
-
08:47
-
05:38
-
01:51
-
00:51
- 3 августа 2020
-
23:51