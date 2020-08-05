Тарпищев: на US Open ждите сенсаций — к турниру готовились около 50 % игроков

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал неоднозначные условия, в которых будет проходить Открытый чемпионат США.



«Полноценным нынешний US Open по определению быть не может, потому что многие теннисисты не тренировались в полную силу. Я думаю, что полноценно готовились к нему около 50% спортсменов.



Никакой стабильности не будет, а не будет стабильности – значит, ждите сенсаций. О качестве игры можно будет говорить только начиная с 1/8 финала», — заявил Тарпищев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.



Напомним, официальные турниры в большом теннисе не проводились с марта. Матчи Открытого чемпионата США будут проходить при закрытых трибунах по причине коронавируса. Многие игроки критически высказываются по поводу целесообразности проведения соревнований в условиях пандемии.