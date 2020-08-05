Александрова покинула турнир в Палермо. На соревнованиях осталась одна россиянка

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в 1/4 финала турнира категории International в Палермо (Италия). В матче второго раунда восьмая сеяная Александрова проиграла француженке Фионе Ферро со счётом 5:7, 2:6.



Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Александрова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. Ферро выполнила 4 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.



Ранее соперницы друг с другом не встречались. Следующей соперницей Ферро станет победительница пары Сара Эррани (Италия) — Кристина Плишкова (Чехия). После поражений Александровой и Дарьи Касаткиной в турнире остаётся лишь одна представительница России — Людмила Самсонова.