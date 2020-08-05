Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александрова покинула турнир в Палермо. На соревнованиях осталась одна россиянка

Александрова покинула турнир в Палермо. На соревнованиях осталась одна россиянка
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в 1/4 финала турнира категории International в Палермо (Италия). В матче второго раунда восьмая сеяная Александрова проиграла француженке Фионе Ферро со счётом 5:7, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Александрова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. Ферро выполнила 4 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Ранее соперницы друг с другом не встречались. Следующей соперницей Ферро станет победительница пары Сара Эррани (Италия) — Кристина Плишкова (Чехия). После поражений Александровой и Дарьи Касаткиной в турнире остаётся лишь одна представительница России — Людмила Самсонова.

Палермо. 2-й круг
05 августа 2020, среда. 17:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Фиона Ферро
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020