Шамиль Тарпищев: что делать с очками за US Open? А будет ли турнир вообще?

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал мнение о том, что АТР не должна выдавать очки за предстоящий розыгрыш Открытого чемпионата США по причине отказа от участия многих ведущих игроков. В частности, впервые с 1999 года на турнире не сыграют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.



«Что делать с очками за US Open? А у меня другой вопрос – а будет ли этот турнир вообще?! Если Вашингтон отменили, Мадрид отменили, могут через 10 дней и US Open тоже отменить. Ведь ситуация с коронавирусом в США до сих пор нестабильная. Никто не застрахован от заболевания.



В кулуарах в самом начале пандемии вообще ходило негласное предложение, что если 10% спортсменов из первых 300 не играют, то турнир не состоится. Такое решение не основывается на каких-то официальных документах, но на него стоит обращать внимание.



Золотую середину с очками найти очень сложно. Если их не давать, то что делать с Олимпиадой? А если давать, значит решение играть или не играть будет на самом спортсмене. Кому нужны очки, тот будет прорываться на турниры.



Австралия вообще закрыта, значит, их спортсмены не могут вылететь. Почему австралийцы должны страдать только из-за того, что они не могут вылететь? ATP и WTA решают вопросы, но при любом варианте будут довольные и нет», — заявил Тарпищев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

«Полноценным этот US Open не будет». Впервые с 1999 года не сыграют Федерер и Надаль.