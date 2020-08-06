Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рафаэль Надаль: даже после моего снятия US Open остаётся большим и значимым турниром

Рафаэль Надаль: даже после моего снятия US Open остаётся большим и значимым турниром
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал свой отказ от участия в Открытом чемпионате США 2020 года.

«Я не настолько высокомерен, чтобы заявлять, что US Open потерял в чём-то в связи с моим снятием — турнир по-прежнему очень большой и значимый.

В то же время правдой является и то, что соревнования пропустят многие игроки, сам турнир будет проводиться в особых условиях. Тем не менее, победитель US Open 2020 должен будет во всей мере считать и чувствовать себя чемпионом», — цитирует Надаля журналист Том Эллнат в своём «твиттере».

Напомним, испанец является действующим победителем Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале соревнований он обыграл представителя России Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020