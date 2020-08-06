Рафаэль Надаль: даже после моего снятия US Open остаётся большим и значимым турниром

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал свой отказ от участия в Открытом чемпионате США 2020 года.



«Я не настолько высокомерен, чтобы заявлять, что US Open потерял в чём-то в связи с моим снятием — турнир по-прежнему очень большой и значимый.

В то же время правдой является и то, что соревнования пропустят многие игроки, сам турнир будет проводиться в особых условиях. Тем не менее, победитель US Open 2020 должен будет во всей мере считать и чувствовать себя чемпионом», — цитирует Надаля журналист Том Эллнат в своём «твиттере».



Напомним, испанец является действующим победителем Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале соревнований он обыграл представителя России Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.