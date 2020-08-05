«Всё это очень рискованно». Кузнецова допустила пропуск US Open

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мыслями о целесообразности участия в Открытом чемпионате США в условиях пандемии коронавируса.



«По US Open у меня есть огромные вопросы, если честно. Не понимаю, как быть, ведь для многих всё ещё не открыты границы.



Более того, из-за сложившейся ситуации будут усложнены условия пребывания: нужно пройти тест на коронавирус, сидеть в номере, никуда не ездить, и всё это на протяжении месяца. А если заболеешь, то придется провести в изоляции очень много времени, может, даже в больнице.



Считаю, это очень рискованно. Именно поэтому у меня этот турнир вызывает большие сомнения. Возможно, рассмотрю возможность играть грунтовый сезон после US Open», — цитирует теннисистку Glamour.

Проведение US Open запланировано с 31 августа по 13 сентября.