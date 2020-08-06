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Джокович выложил видео с тренировок. Лидер рейтинга ATP занимается на хардовом покрытии

Джокович выложил видео с тренировок. Лидер рейтинга ATP занимается на хардовом покрытии
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович выложил на своей официальной странице в «Инстаграме» видеозапись. На ней показано, как серб провёл выходные. Стоит отметить, что теннисист продолжает тренировки на хардовом покрытии, что повышает его шансы на участие в Открытом чемпионате США.

Видео доступно на официальной странице Новака Джоковича в «Инстаграме».

US Open пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Ранее сообщалось, что Новак заказал для тренировок мячи, которые будут использоваться на американском мэйджоре.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

Джокович готов сыграть на US Open, если не потребуется отбывать карантин в Европе
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