Джокович выложил видео с тренировок. Лидер рейтинга ATP занимается на хардовом покрытии

Первая ракетка мира Новак Джокович выложил на своей официальной странице в «Инстаграме» видеозапись. На ней показано, как серб провёл выходные. Стоит отметить, что теннисист продолжает тренировки на хардовом покрытии, что повышает его шансы на участие в Открытом чемпионате США.

Видео доступно на официальной странице Новака Джоковича в «Инстаграме».



US Open пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Ранее сообщалось, что Новак заказал для тренировок мячи, которые будут использоваться на американском мэйджоре.



Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».