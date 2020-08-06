69-я ракетка мира заразился коронавирусом
Эквадорский теннисист Гонсало Эскобар, занимающий 69-е место в мировом рейтинге, сообщил в «Твиттере», что сдал положительный тест на COVID-19. На этой неделе Эскобар собирался сыграть в выставочном турнире у себя на родине.
«В субботу, 1-го августа, я сдал плановый ПЦР-тест, чтобы сыграть на турнире в Бальените. Во вторник, 4-го августа, я получил результат: к сожалению, тест оказался положительным. Мне безумно жаль, но в эти выходные я не смогу принять участие в соревнованиях. Сейчас самое главное, что я себя отлично чувствую, у меня нет никаких симптомов и моя семья в полном порядке. Ближайшие две недели я буду находиться в самоизоляции», — написал Эскобар.
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