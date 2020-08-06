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Кузнецова: не понимаю, как будет проходить US Open

Кузнецова: не понимаю, как будет проходить US Open
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от Открытого чемпионата США, который должен пройти c 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

«По US Open у меня есть огромные вопросы, если честно. Я не понимаю, как быть, ведь для многих все еще не открыты границы. Более того, из-за всей сложившейся ситуации будут усложнены условия пребывания: нужно пройти тест на коронавирус, сидеть в номере, никуда не ездить, и все это на протяжении месяца. А если заболеешь, то придется провести в изоляции очень много времени (на турниры я езжу одна, иногда со мной — 1-2 человека из моей команды), может, даже в больнице. Я считаю, что это очень рискованно. Именно поэтому у меня этот турнир вызывает большие сомнения. Возможно, рассмотрю для себя вариант играть грунтовый сезон после US Open», — сказала Кузнецова в интервью Glamour.

Кузнецова — победительница US Open 2004 года в одиночном разряде.

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