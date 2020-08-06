Новак Джокович примет решение об участии в US Open в ближайшие дни

Сербский теннисист Новак Джокович в ближайшие дни примет решение о поездке на US Open. Не исключается, что первая ракетка мира откажется от участия в турнире «Большого шлема», который стартует 31 августа. Если Джокович откажется от участия, то турнир пропустит вся «Большая тройка». Ранее о снятии с турнира сообщил испанец Рафаэль Надаль. Роджер Федерер пропускает вторую часть сезона из-за травмы.
По данным сербского спортивного сайта Sportklub, Новак раздумывает о поездке в США. Решение будет принято в ближайшие дни. Сербский теннисист может отказаться от участия в US Open, чтобы подготовиться к «Ролан Гаррос», который стартует сразу после американского турнира.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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