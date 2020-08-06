Ник Кирьос: шансы, что я сыграю в 2020 году на турнирах в Европе, практически равны нулю

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что, скорее всего, не примет участия в европейских турнирах в 2020 году. Таким образом он пропустит «Ролан Гаррос». Ранее Кирьос уже сообщил, что не поедет на US Open.
«Очень маленькие шансы, что я сыграю в Европе. Если честно, они практически равны нулю. Я планирую использовать это время, чтобы находиться дома, тренироваться, быть с семьёй, моими друзьями. Я просто буду вести себя ответственно и ждать, пока ситуация не улучшится.
Что касается Australian Open, я не уверен, что турнир состоится в 2021 году, учитывая пандемию в Мельбурне. Сейчас в Мельбурне непростые времена, к сожалению», — цитирует Кирьоса The Daily Telegraph со ссылкой на Channel Nine.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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