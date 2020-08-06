Трунгеллити: ставочник платит $ 3-5 тыс. за сданный матч, а призовые составляют $ 200

Итальянский теннисист Марко Трунгеллити рассказал о коррупции и договорных матчах. По его словам, нынешняя система не выдерживает никакой критики. Из-за низких доходов игроки идут на преступления.

«В теннисе слишком много людей, которые принимают решения на основе личных интересов. Эта система просто ужасна. Её можно сравнить с городом с населением в 3 тыс. человек, из которых лишь 70 живут хорошо.

Кому это понравится? В теннисе игроку предлагают $ 200 призовых за недельную работу, а ставочник платит $ 3-5 тыс. за сданный матч», — цитирует итальянца Tennis World USA.

Во время пандемии коронавируса остро встал вопрос о доходах низкорейтинговых теннисистов. Из-за отмены турниров они лишились средств к существованию.